Reanimatiecursus op Instagram na drama Christian Eriksen

Via 35 verhalen op Instagram moeten jongeren de basis en het ritme van het reanimeren onder de knie krijgen. Wekelijks krijgen zo’n 300 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis, maar de organisatie stelt dat veel mensen niet weten hoe ze moeten reageren. Ook jongeren niet.

Eline Nijhof, hoofd EHBO bij het Rode Kruis, is enthousiast over de campagne: „Het is mooi om een serieus onderwerp zoals reanimatie aan te bieden aan jongeren op het platform waar ze al dagelijks op zitten. Op deze manier maken we de drempel laag om reanimatievaardigheden aan te leren. Vervolgens volgt het stapje naar oefenen in de praktijk vanzelf.” Ook verwijst ze naar de Deense voetballer Christian Eriksen die zaterdagavond tijdens een EK-wedstrijd op het veld moest worden gereanimeerd. „De aangrijpende beelden van de voetballer dit weekend laten maar weer eens zien hoe belangrijk het is.”

De campagne sluit aan bij de aanpak van het Rode Kruis om jongeren EHBO-kennis en -vaardigheden te leren. Veel leerlingen krijgen dan ook EHBO-les op school.