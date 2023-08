Schietpartij in Katwijk, twee verdachten aangehouden

De schietpartij vond plaats op de Langeveldstraat in het vissersdorp. Er is veel politie aanwezig in de wijk. Rond 14.20 uur zou er een of meerdere schoten zijn gelost. Al snel werden twee verdachten in de kraag gevat.

Voor zover bekend raakte niemand gewond. Een groot deel van de omgeving is afgezet met politielint.

In mei was er ook al sprake van schietgeweld in het Zuid-Hollandse dorp. Een 18-jarige inwoner werd daarvoor opgepakt, een 22-jarige man uit Katwijk overleed door de nachtelijke aanval. Hij werd zwaargewond aangetroffen op straat.

