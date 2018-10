Citroën BX Sport (1985)

De Citroën BX Sport is een excentrieke sportieveling met een agressief spoilerpakket, een opzwepende motor, een laag gewicht en het typische veerbollensysteem. Destijds was dit de sportiefste BX en de bekendste door de eerste Flodder-film. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit vertelt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst of deze eigenwijze Citroën de term sport invulling weet te geven én wat de familie Flodder voor deze speciale uitvoering betaalde.