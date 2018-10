’Ryders Cup topevenement’

De golfwedstrijd tussen Europa en de VS die afwisselend in de beide continenten wordt georganiseerd. Dit jaar had Parijs de eer en op de drie wedstrijddagen genoten meer dan honderdduizend toeschouwers van topgolf. Vierentwintig golfers en hun coaches vochten op het scherpst van de snede de verschillende duels uit maar toonden ook alle respect voor elkaars prestaties. Een afgetekende overwinning voor Europa was uiteindelijk het resultaat en daar namen de Amerikanen zonder uitzondering hun pet voor af.

Jan Pronk, Beverwijk