Naar de groenteboer in plaats van naar de apotheek...

Arts en Leefstijl wil artsen leren om voeding als medicijn voor te schrijven, in plaats van dat ze medicijnen voorschrijven. Dan gaat het niet alleen maar om diabetes types 2 maar bijvoorbeeld ook om behandeling bij hart- en vaataandoeningen en obesitas.

Suiktertanks

Zo wordt onnodig medicijngebruik tegen gegaan. Eigenlijk word je als patiënt dus gedwongen tot een gezonder leven, in plaats van medicijnen te nemen die jouw slechte leven in stand kunnen houden.

Zo’n verandering in levensstijl willen sommige artsen en gezondheidsinstellingen eigenlijk ook afdwingen bij de bevolkingsgroep die nog niet te kampen heeft met medische problemen, door de invoer van bijvoorbeeld een suikertaks.

Obesitas

Volgens Tamara de Weijer, voorzitter van Vereniging Arts en Voeding, is de invoering van zo’n suikertaks het enige dat helpt. "In combinatie met het goedkoper maken van groeten en fruit.

Buitenlandse voorbeelden geven aan dat dit het enige is dat echt werkt in de aanpak van bijvoorbeeld obesitas", zei ze in Een Vandaag. Zo kan het dus zomaar zo zijn dat we over een paar jaar dikke euro’s moeten neerleggen voor het drinken van een blikje cola.

Apotheek

Of dat je door je huisarts naar de supermarkt gestuurd wordt voor gezonder eten, in plaats van naar de apotheek. Betuttelend, of juist heel logisch en effectief?

In Engeland ging in april al een suikertaks in, die meteen succesvol bleek te zijn. Door de invoering van de extra belasting op suikerhoudende frisdranken hebben veel producenten van de frisdranken de suikers in hun dranken verlaagd.

