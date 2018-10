Nobelprijs Geneeskunde voor kankertherapieën

STOCKHOLM - De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee medische onderzoekers die therapieën tegen kanker hebben ontwikkeld. Het zijn de Amerikaan James Allison en de Japanner Tasuku Honjo. De twee hebben een mijlpaal bereikt in de strijd tegen kanker, zo is door de Nobeljury in Stockholm bekendgemaakt. Ze hebben therapieën ontwikkeld waarmee via het immuunsysteem kanker beter kan worden behandeld.