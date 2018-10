Twee doden in Belgisch studentenhuis

Volgens getuigen verliet een man in de nacht van zondag op maandag het pand met bloed op zijn lichaam. Ook zouden er bij de ingang van het studentenhuis bloedsporen gevonden zijn.

Schoonmakers troffen als eerst het mannelijke slachtoffer aan in de buurt van een lift. Later werd ook het lichaam van een vrouw gevonden op de derde verdieping van het gebouw. De slachtoffers zijn beide geen studenten, het is dan ook nog niet duidelijk wat zij daar deden.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Er is een onderzoek ingesteld, maar het Openbaar Ministerie wil nog geen uitspraken doen.