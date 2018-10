Slowaakse journalist vermoord in opdracht

Kaarsjes ter nagedachtenis aan Jan Kuciak. Ⓒ EPA

BRATISLAVA - De Slowaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak is in opdracht vermoord. De moordenaar kreeg 70.000 euro, maakte het Openbaar Ministerie in Slowakije bekend. De directe opdrachtgever is een Slowaaks-Italiaanse vertaalster. Het is nog duidelijk of zij alleen handelde. Ze is vrijdag gearresteerd.