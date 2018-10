Kremlin reageert niet op Skripal-geruchten

De verdachten zijn lachend op straat gefilmd. Ⓒ METROPOLITAN POLICE

MOSKOU - Het Kremlin wil niet langer reageren op „discussies in de media” over de identiteit van twee verdachten in de zaak Skripal, de oud-spion die een moordpoging overleefde in Salisbury. De verdachten verklaarden zelf zakenlieden te zijn die niets te maken hebben met de zaak, maar werken volgens onderzoeksnetwerk Bellingcat eigenlijk voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe.