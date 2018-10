Doorbraak zaak Endstra en Mieremet

Ook een andere bekende Amsterdamse crimineel, Donald G., is vandaag gearresteerd. Hij werd op een adres in Spanje aangehouden. G. wordt eveneens verdacht van betrokkenheid bij de moord op Endstra. De twee arrestaties duiden op een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar de moord op Willem Endstra. De omstreden vastgoedhandelaar werd in mei 2004 doodgeschoten voor zijn kantoor in de Apollolaan in Amsterdam-Zuid.

Endstra had voor zijn dood tijdens ’achterbankgesprekken’ met de recherche onthuld dat hij door Holleeder en Soerel werd afgeperst. De zakenman kwam in de problemen toen hij geld van criminelen in vastgoed belegde maar niet terugbetaalde. Endstra werd door crimineel John Mieremet aangeduid als de ’bank van de onderwereld’.

Verschillende lagen in de zaak

Het Openbaar Ministerie liet tijdens de strafzaak tegen Willem Holleeder recent al doorschemeren dat ’de Neus’ vermoedelijk niet de enige opdrachtgever van de moord op Endstra is. Het OM sloot een betoog op 13 september af met een beschrijving van de vermeende dadergroep en hun relatie tot Holleeder. Officier van justitie Lars Stempher omschreef het als de „tussenlaag” die weer in contact stond met de „bovenlaag” en helemaal onderaan de „uitvoerders.”

„Tot de tussenlaag behoren personen die zowel in contact staan met de toplaag als met de uitvoerders”, legde Stempher uit. „Het zijn mensen die fungeren als afscherming, informatiekanaal en op andere wijze faciliteren.” De vandaag gearresteerde crimineel Donald G. werd genoemd als voorbeeld van de tussenlaag. Hij wordt door de schutter van Endstra, Natik Abassov, genoemd als opdrachtgever. Volgens het OM is er een link tussen Holleeder, Soerel en G.

De bovenlaag is volgens justitie het zogenoemde driemanschap Stanley Hillis (vermoord in 2011), Dino Soerel en Holleeder. „Dat Holleeder beweert dat hij de uitvoerders niet kent, zegt niet zo veel”, aldus Stempher. „Dat is ook de bedoeling van criminelen die opdracht geven voor een moord: zo ver mogelijk wegblijven.”

’Turken betrokken als uitvoerders’

Justitie is ervan overtuigd dat de Turken Ali N., Ozgur C. en Ziya G. als uitvoerders betrokken waren bij de liquidatie van Endstra. De zaak tegen hen loopt nog in hoger beroep. Deze „groep-Alkmaar”, zoals Stempher de mannen en anderen daaromheen omschreef, is „volgens de stellige overtuiging van het OM het tweede moordcommando waarover het driemanschap beschikte.”

Het eerste moordcommando was Jesse R., veroordeeld tot levenslang in het liquidatieproces Passage. Hij zou volgens het OM betrokken zijn geweest bij de moord op Van Hout, en bewezen bij de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van de Bijl (2006). Dino Soerel werd voor de laatste twee moorden ook veroordeeld tot levenslang. Soerel en Donald G. worden sinds gisteren ook nog verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

