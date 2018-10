Hoekstra wil „nog even geduld met Italië”

Ⓒ ANP

LUXEMBURG - Minister Wopke Hoekstra vindt dat de eurolanden niet direct de confrontatie met ItaIië moeten aangaan voor er meer details bekend zijn over de beoogde ontwerpbegroting 2019 van het land. „De signalen tot nu toe zijn niet geruststellend maar ik heb de indruk dat de Italianen er zelf nog over in gesprek zijn. Ze hebben de scherpe reacties op de financiële markten vrijdag ook gezien.”