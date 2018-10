Doodsbedreigingen na videoclip in beha

De negentienjarige zangeres en tevens activiste zingt in het Kirgizisch. Met haar lied Kyz – dat ’meisje’ betekent – komt ze nu toch over de landsgrenzen heen; ze zingt onder meer dat ze het zat is om te moeten doen wat van haar verwacht wordt.

In het traditionele moslimland Kirgizië – gelegen in Centraal-Azië – krijgt Zere dus veel kritiek. Zo heftig zelfs dat zij dus ook bedreigd wordt: men zegt haar te willen onthoofden of verdrinken.

Asylbek wist dat zij met haar track op kritiek kon rekenen en bereikt graag een groter publiek. Toch had ze niet verwacht dat men haar zou gaan bedreigen, verklaart zij in een interview met Sheisnomad: „Ik voel me enorm slecht. Ik kan mijn huis niet meer alleen uit. Als iemand die van haar vrijheid houdt, is dat erg pijnlijk. Ik kan alleen nog ergens naartoe als ik weet dat het er veilig is. Ik hoop dat het snel stopt.”