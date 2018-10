Actieweek tegen ongewenst seksueel gedrag

Volgens Rutgers heeft #MeToo nog niet voor genoeg verandering gezorgd en is er meer aandacht nodig voor preventie. „Hoeveel indringende verhalen #MeToo ook losmaakt, de cijfers rondom seksueel geweld zijn voor ons niet nieuw”, zegt Coenen.

Daarmee doelt hij erop dat in Nederland ruim de helft van de vrouwen en bijna een vijfde van de mannen te maken krijgen met seksuele handelingen tegen hun wil. Het gaat dan bijvoorbeeld om ongewenst gezoend of seksueel aangeraakt worden, of ernstiger vormen van seksueel geweld.

Tijdens de week roept Rutgers Nederland op om in actie te komen tegen seksueel geweld. „Van scholen tot gemeenten, van politiek tot poppodia, clubs- en festivalorganisaties.” Onderdeel van de week is de publiekscampagne Ben je oké’, gericht op seksueel gedrag tijdens concerten, festivals en clubs. Tijdens de zogenoemde Johannes Rutgers Dialoog buigen Kamerleden en wetenschappers zich over vragen als: Is er daadwerkelijk iets veranderd door #MeToo? en Wat heeft politiek tot dusver gedaan?

De #MeToo-beweging kwam een jaar geleden op na beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van Hollywood-producent Harvey Weinstein. Op sociale media vertelden wereldwijd miljoenen mensen met #MeToo over hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag.