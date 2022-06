Vliegchaos wordt een Europese olievlek: niet alleen op Schiphol deze zomer geduld hebben

Buitenland

’Parkeerboete’ van 100.000 dollar voor gigantisch Russisch vliegtuig

De parkeerrekening van een gigantisch vrachtvliegtuig loopt flink op voor de Russische eigenaars. Het toestel, een Antonov AN-124, staat geparkeerd op een luchthaven in Toronto en mag daar niet vertrekken. Per dag dat het toestel aan de grond staat wordt zo’n 1000 dollar in rekening gebracht.