Man overlijdt door hersenetende parasiet in golfslagbad

Dat meldt NBC New York. De eigenaar van BSR Cable Park heeft aangegeven mee te werken aan alle onderzoeken omtrent de dood van bezoeker Fabrizio Stabile. Volgens hem bezocht Stabile begin september het golfslagbad.

In afwachting van de resultaten van een Amerikaanse gezondheidsorganisatie blijven de deuren van het surfresort voorlopig gesloten.

Broeinest

De parasiet ontwikkelt zich vooral in zoetwatermeren of -rivieren. Ook zwemwater dat te weinig chloor bevat is een broeinest voor de micro-organismen. Normaal gesproken voedt een amoebe zichzelf met bacteriën, maar als het in het menselijk lichaam terecht komt, doet het zichzelf graag tegoed aan weefsel.