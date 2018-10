Burgemeester Groningen: stop met doorschenken

Peter den Oudsten reageerde maandagmiddag op harde conclusies van een zogenoemde accreditatiecommissie voor studentenverenigingen, onder leiding van noordelijk ggz-bestuurder en oud-politiechef Martin Sitalsing. Die stelde vast dat met name overmatig drankgebruik slecht uitpakt, naast andere negatieve factoren zoals een gevoel van onveiligheid onder clubleden en de neiging interne problemen onder eigen dak op te lossen. Vooral de drank leidt soms zelfs tot geweld en vrouwonvriendelijk gedrag.

Den Oudsten, ’overbuurman’ van Vindicat aan de Grote Markt in hartje Groningen, benadrukt niet specifiek op individuele clubs te kunnen ingaan, maar wel op het bredere beleid. „Het is goed dat uit enquêtes blijkt hoe dit speelt. Excessief drankgebruik moeten we aanpakken”, aldus Den Oudsten. „We willen betere afspraken. Doorschenken aan dronken mensen mag niet. Dat mag ook in cafés volgens de vergunning niet.”

Verdronken studenten

Afgelopen jaar werden bijvoorbeeld al afspraken in de studentenwereld gemaakt over het niet onbegeleid terug naar huis laten lopen of fietsen van leden met een borrel op. Dit nadat er een aantal studenten verdronken. „Dat waren stadse drama’s”, huivert Den Oudsten.

De gemeente heeft de bevoegdheid bij studentenverengingen te controleren. Den Oudsten: „Ze hebben een vergunning. Er wordt op gecontroleerd.” Vindicat en andere verenigingen waar het mocht spelen krijgen niet pardoes met draconische maatregelen te maken. „De vereniging heeft al wat gedaan, maar het gaat niet snel genoeg. Het draait om de gezondheid van studenten. Het is ook nogal wat. Ik vond hun reactie goed. We gaan eerst met ze praten.”

Belangrijke conclusie van de commissie was ook dat nog altijd veel zaken, tot knokpartijen op de sociëteit toe, liefst binnenshuis opgelost worden. Den Oudsten wil dat naar buiten krijgen bij verenigingen: „Dat er intern naar gedrag gekeken wordt is niet ongewoon. Dat gebeurt bij de voetbalclub ook. Zaken als pesten, geweld en vrouwonvriendelijke gedrag lenen zich echter voor aangifte.”