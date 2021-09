Noodbevel in beruchte Edese wijk Veldhuizen na recordaantal autobranden

Het noodbevel gaat dinsdagavond in om 20.00 uur en en duurt tot 07.00 uur woensdagochtend. In het noodbevel staat dat mensen die dreigen de openbare orde te verstoren door de politie gesommeerd worden de wijk te verlaten of, als ze in de wijk wonen, om naar huis te gaan. Naast het noodbevel zal er ook cameratoezicht plaatsvinden in de wijk en moeten burgers zich kunnen identificeren.

„De inzet van een noodbevel is een relatief zwaar middel, daar ben ik me van bewust”, aldus Verhulst. „Ook omdat het de laatste tijd rustig was in de wijk. Echter gezien het grote aantal autobranden in een korte periode van één nacht en in één wijk, de onrust die dit met zich mee heeft gebracht en de vrees voor herhaling, is toch besloten het noodbevel in te zetten.”

De politie is dinsdagochtend begonnen met een grootschalig onderzoek naar de autobranden. Er is nog niemand aangehouden voor de branden. Getuigen zagen mensen op een scooter en in een auto langsrijden.

Vijf jaar geleden werd dezelfde wijk in Ede opgeschrikt door een reeks autobranden. Een groep van tientallen jongeren zorgde toen voor ongeregeldheden rond een leegstaand winkelcentrum en er gingen zo’n vijftien auto’s in vlammen op. Zowel de toenmalig burgemeester Cees van der Knaap als een verslaggever van Powned kregen stenen naar zich toe gegooid.

Tips? Mail v.lengkeek@telegraaf.nl