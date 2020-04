’Alleen al in regio Den Haag: honderden leerlingen spoorloos’

Dat meldt Omroep West op basis van een rondgang. Met zeker vierhonderd leerlingen is geen contact. „Ik maak mij het meeste zorgen om de ruim tweehonderd leerlingen waarmee wij helemaal geen contact kunnen krijgen”, zegt Ewald van Vliet, voorzitter van de raad van bestuur van het regionaal schoolbestuur Lucas Onderwijs. Mogelijk is een aantal van de leerlingen terug naar land van herkomst. Denk aan Polen of Bulgarije.

Het Lucas heeft in totaal 34.000 leerlingen, maar bagatelliseer het probleem niet, roept Van Vliet op. „Het is een klein percentage, maar elk kind is er één. Ze nemen de telefoon niet op, ook hun ouders niet. Ze reageren gewoon niet. Zij krijgen dus geen onderwijs, ook niet digitaal. Veiligheid van onze leerlingen staat op één, zeker nu. Maar het onderwijs is natuurlijk ook belangrijk. We hebben hen nu gemeld bij Leerplicht.”

Er wordt door de coronacrisis niet meer gehandhaafd op leerplicht. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich achter een plan van Geert Wilders om coulance te tonen. Toch worden scholen gevraagd te blijven melden, niet zodat er meteen een ambtenaar op de stoep staat, maar om te signaleren hoe groot het probleem is.

