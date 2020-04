’Mogelijk ruim duizend leerlingen uit beeld’

Het is volgens verschillende insiders uit het onderwijsveld een zeer zorgelijke ontwikkeling. „Er zijn leerlingen en ouders met wie scholen nog altijd geen contact hebben kunnen krijgen. Scholen willen wel actie ondernemen, maar kunnen in veel gevallen niets doen”, zegt een woordvoerder van een onderwijsorganisatie, doelend op het feit dat er momenteel soepel wordt omgegaan met de leerplicht van kinderen. De zegslieden willen anoniem blijven omdat het onderwerp volgens hen zeer gevoelig ligt. „De problemen spelen vooral in de achterbuurten van de vier grote steden. Het gaat dan zeker om meer dan duizend kinderen.”

Donderdag meldde Omroep West dat alleen al in Den Haag en omgeving bijna vierhonderd kinderen kwijt zijn. Bovendien kunnen scholen vaak geen goede opvang bieden aan de leerlingen die wel naar school mogen.

Regeling

Bronnen melden aan De Telegraaf dat er inmiddels wordt gesproken over een regeling waardoor de allerkwetsbaarste scholieren toch naar school kunnen, net als de kinderen van ouders die werken in een vitale sector.

Toen het kabinet een paar weken geleden aangaf dat de scholen op slot gingen, hebben onderwijzers met man en macht geprobeerd om het onderwijs op afstand goed te organiseren. In veel gevallen is dat gelukt, maar juist de kwetsbaarste groep wordt dus niet altijd bereikt. Wat deze kinderen doen en waar ze rondhangen is vaak ook onduidelijk.

Deze kinderen hebben vaak ouders die minder betrokken zijn bij het onderwijs of de Nederlandse taal niet machtig zijn. Toen dinsdag duidelijk werd dat de scholen tot de meivakantie dicht zijn, uitten meerdere onderwijsorganisaties al hun zorgen. Zij stelden dat er extra aandacht moet komen voor de kwetsbare leerlingen omdat er anders grote achterstanden ontstaan. Dat zorgt voor een groeiende ongelijkheid.

