8 maanden cel geëist voor wapen op school

Ⓒ ANP

DEN HAAG - Tegen de achttienjarige jongen die afgelopen juni met een vuurwapen zijn school in Zoetermeer binnenliep, is maandag in de rechtbank in Den Haag een celstraf van acht maanden geëist. De jongen kwam met het wapen de school aan het het Van Doornenplantsoen binnen en liet het aan verschillende medeleerlingen zien. Een van hen belde de politie, waarna hij werd aangehouden.