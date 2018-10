Terreurgroep Chemnitz plande serie aanslagen

Dat schrijft de Süddeutsche Zeitung maandag, zich beroepend op informatie van de onderzoeksautoriteiten. De zeven opgepakte RC-leden bereidden onder andere gewelddadige aanvallen voor op journalisten.

Volgens het Openbaar Ministerie bestond het voornemen „gewapende aanslagen te plegen op buitenlanders en politiek andersdenkenden.” Daartoe behoorden behalve politici ook vertegenwoordigers van het „maatschappelijk establishment”, waaronder de media. De NSU vermoordde in de periode 2000-2007 acht mensen van Turkse afkomst, een Griek en een politieagent.

De Süddeutsche Zeitung meldde dat uit afgeluisterde gesprekken kon worden opgemaakt dat de extremisten op 3 oktober, de dag van de Duitse eenheid, wilden toeslaan. Bij een inval in hun huizen werden echter alleen knuppels gevonden, geen vuurwapens of explosieven. Een 30-jarige verdachte behoorde in het verleden tot de raddraaiers van de neonazistische club Sturm 34, die in 2007 werd verboden.

