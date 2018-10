Toegang tot zee nog ver weg voor Bolivia

De uitspraak is een tegenvaller voor de regering van president Evo Morales van Bolivia. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Chili hoeft niet met buurland Bolivia te onderhandelen over een corridor naar de Grote Oceaan. Dat heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag maandag bepaald. De uitspraak is een tegenvaller voor de regering van president Evo Morales van Bolivia.