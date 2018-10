Aanpak fraude kreeg geen prioriteit

„De fraude met WW-uitkeringen onder arbeidsmigranten is onacceptabel en heeft terugkijkend niet de benodigde urgentie gehad”, schrijft Koolmees. Hij belooft voor de toekomst een ’strakkere aanpak’.

Recent werd bekend dat Poolse arbeidsmigranten op grote schaal met WW-uitkeringen frauderen. Zij hebben recht op zo’n uitkering als zij hier gewerkt hebben, maar ze moeten wel nog steeds in Nederland zijn om die te mogen incasseren. Die voorwaarde omzeilden ze door tussenpersonen hun WW-uitkering te laten aanvragen. Op die manier kregen ze geld van het UWV terwijl ze al lang weer in Polen zaten.

Minister Koolmees legt in zijn brief aan de Kamer uit hoe dat zo enorm mis kon gaan. Door de crisis verdubbelde het aantal aanvragen voor WW-uitkeringen. „Prioriteit voor het UWV en bij SZW lag in deze crisistijd bij het op peil houden van de dienstverlening”, schrijft de minister. Het opsporen van uitkeringsfraude kreeg dus geen prioriteit en louche tussenpersonen grepen zo hun kans.

Bovendien werd ook nog eens ’het menselijk contact’ met het UWV wegbezuinigd, in de eerste drie maanden van de uitkering, waardoor fraude helemaal makkelijk werd. En als er dan wél fraude werd geconstateerd, ondanks de weinige focus op opsporing ervan, kreeg de aanpak van frauders ook geen hoge prioriteit.

Koolmees belooft beterschap en stelt dat er voortaan beter wordt gecontroleerd of het adres wel klopt dat mensen opgeven. Dat wordt met andere databanken vergeleken. Uit reportages van Nieuwsuur bleek dat eerder tientallen Polen hetzelfde adres opgaven zonder dat er een belletje ging rinkelen bij het UWV. Er wordt nu gewerkt aan het opzetten van een systeem waarbij de adresgegevens wel gecontroleerd worden. Ook zullen tussenpersonen - die uitkeringen aanvragen voor mensen die bijvoorbeeld slecht de taal spreken maar soms dus ook malafide kunnen zijn - geregistreerd worden.

PVV-Kamerlid Léon de Jong noemt de cijfers ’schokkend’. Hij vindt dat de minister niet met deze uitleg weg komt. „Hij moet meer leveren.” De PVV’er wil duidelijk horen hoe voortaan wel al het onterecht uitgekeerde geld wordt teruggevorderd.

Saillant aan dit schandaal met uitkeringsfraude is dat Bruno Bruins het UWV jarenlang leidde. Hij is nu VVD-minister voor Medische Zorg.