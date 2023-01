Politie: voortvluchtige verdachte schietpartij Zwijndrecht wisselde van auto

De verdachte stapte over in een grijze Skoda Octavia. Beeld ter illustratie.

Zwijndrecht - De 49-jarige voortvluchtige Minh Nghia Vuong alias ’Lucky’ is mogelijk in een grijze Skoda Octavia met kenteken KV-121-F op de vlucht voor de politie. De auto waarmee hij na de moord op zijn voormalige schoonmoeder en een poging daartoe op zijn ex-vriendin bij een winkelcentrum in Zwijndrecht wegreed, is door de politie in de nacht van zondag op maandag gevonden op de Velsahof in Zwijndrecht. Dat meldt de Rotterdamse politie maandagmiddag.