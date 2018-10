Bedrijf Stint weigerde tot terugroepactie over te gaan

De Stint mag van minister Van Nieuwenhuizen tot nader order niet de weg op vanwege mogelijke veiligheidsproblemen. Die kwamen aan het licht bij onderzoek na het ongeluk in Oss. Van die conclusies was Stint zaterdag al op de hoogte, blijkt uit documenten van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Renzen bevestigt dat. Ook vertelt hij dat Stint dit weekend is bezig geweest met het testen van Stints om te zien of ook zij de veiligheidsrisico’s konden vinden. Renzen was het uiteindelijk niet eens met de conclusies van de ILT. „Dus ik heb ze verteld dat ik echt niet snapte waarom ik ze terug moest roepen”, zegt hij.

De Stint is nu alsnog voorlopig verbannen van de openbare weg. De ILT verwacht uiterlijk morgen een nieuwe reactie van het bedrijf uit Bilthoven. In totaal waren er in Nederland 3500 Stints in gebruik.

