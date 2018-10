Beloning voor gouden tip na liquidatie Best

Dennis Struijk Ⓒ DE TELEGRAAF

EINDHOVEN - De hoofdofficier van justitie heeft 20.000 euro beloning uitgeloofd voor informatie die leidt naar de oplossing van de liquidatie van de Eindhovense crimineel Dennis Struijk, ruim een jaar geleden. Struijk werd in augustus vorig jaar opgewacht en doodgeschoten nadat hij op bezoek was geweest in Best. De 35-jarige Eindhovenaar was een bekende van de politie en was al zeker twee keer eerder doelwit van een liquidatiepoging.