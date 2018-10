Zoon (60) vermiste Mona opgepakt: broer (58) vreest het ergste

Mona, die in Delft vijf horecazaken had, verdween op zondag 23 september van de radar, nadat ze samen met haar oudste zoon Ton in Den Haag een bezoekje had gebracht aan haar huidige man Leo, die hulpbehoevend is. Sindsdien ontbreekt van Mona, die zelf slecht ter been is, ieder spoor.

’Ze was altijd heel stipt’

Zoon Hans (58) weet zeker dat ze niet meer leeft: „Ze was altijd heel stipt en zou dinsdag 25 september worden geopereerd aan haar hart. Ik zou haar naar het ziekenhuis brengen”, vertelt de Delftenaar, die eigenaar is van het Delftse biercafé Locus Publicus.

Ton L. werd zondag door een arrestatieteam uit zijn woning aan de Zadelmaker gehaald. Ⓒ MediaTV

Dat Mona die zondag helemaal niet bij haar nieuwe huurwoning was afgezet, zoals zoon Ton beweerde, bleek maandagmiddag toen de werkster voor de deur stond en er niet werd opengedaan. „We hebben meteen alarm geslagen, ook omdat al haar medicijnen, waaronder bloedverdunners, nog binnen lagen. Toen ik haar telefoon belde, klonk er een alarmtoon.”

’Hij beweerde dat ze zich aan een blikje had gesneden’

Ton L. werd zondagavond door een arrestatieteam uit zijn woning aan de Zadelmaker gehaald. Dit gebeurde nadat eerder in zijn auto bloedsporen van Mona waren aangetroffen. „Zondagmiddag had ik hem nog aan de lijn”, vertelt Hans. „Hij beweerde dat ze zich aan een blikje had gesneden. Als ze bij mij uitkomen, zei hij, hou ik m’n mond en neem ik een goede advocaat.”

L. , die leeft van een uitkering, zat in het verleden diverse keren vast wegens mishandeling en stalken van vrouwen. Met zijn laatste echtgenote runde hij snackbar ’t Luifeltje in Oud-Beijerland. „Maar alles mislukte vanwege zijn gokverslaving.” Wat er precies met Mona is gebeurd, is nog onduidelijk. Afgelopen week zocht de politie in de Delftse grachten en werd een buurtonderzoek gehouden.

Verbijstering om nieuws arrestatie

In Delft wordt intussen met ongeloof gereageerd op de aanhouding van Mona’s zoon. „In de stad kennen veel mensen de familie en weet men ook van het verleden van deze man. Ze had kort geleden haar grote woning verkocht, omdat ze kleiner wilde gaan wonen”, zegt een ingewijde. „Laten we hopen dat ze nu snel wordt gevonden en dat duidelijk wordt wat er precies met haar is gebeurd.”

In Oud-Beijerland deden forensisch medewerkers maandag een groot deel van de dag onderzoek in de woning van de verdachte. De advocaat van Ton L., Peter Plasman, kon gisteren niet reageren ’vanwege alle beperkingen’.