Fabeltje over keus Robben ontrafeld

Dat Leo Beenhakker, destijds als technisch directeur van Ajax, met een map met ’Arjan Robben’ daarop geen al te beste indruk maakte, speelde geen rol in zijn keuze voor PSV in 2002. „Volgens mij noemde hij mijn moeder ook een heel bijzonder iets (meissie, red.). Maar als je je keuzes voor een club daarop baseert… Dat heb ik zeker niet gedaan. Ik heb voor PSV gekozen, niet tegen Ajax”, verduidelijkte hij voor het treffen in het miljoenenbal, waar hij naar uitkijkt.

„Ik vind het een mooie wedstrijd. Hoewel ik nu elk moment dat ik op het veld sta geniet. Maar tegen een Nederlandse ploeg spelen, is natuurlijk extra bijzonder, omdat het in al die jaren dat ik in de Champions League speel maar één keer eerder is voorgekomen (tegen PSV, red.). Het is de eerste keer tegen Ajax, dus dat voelt wel als een extraatje.”

Vooral omdat het Robben als waardig ambassadeur van het Nederlandse voetbal tevreden stemt dat dit weer enigszins in de lift lijkt te zitten. „Ik denk dat je zowel bij Ajax als bij PSV een heel positieve ontwikkeling ziet. Het is sowieso geweldig dat er eindelijk weer eens twee Nederlandse ploegen actief zijn in de Champions League. Ik was daar heel blij om, maar ik denk iedereen in Nederland. Beide ploegen hebben ook de potentie om het goed te doen in Europa. Al zit PSV natuurlijk in een heel zware poule. Maar Ajax heeft de eerste wedstrijd overtuigend gewonnen en dus ook kans om te overwinteren. Je ziet nieuwe jongens opstaan, nieuwe talenten en dat is natuurlijk super”, aldus de ontspannen ogende Robben.

Afwachten

„Natuurlijk is het altijd even afwachten hoe ze het doen. Aan de top komen is mooi, maar het gaat er dan ook om dat je daar blijft. Daar heb ik geen twijfel over, want ik heb Matthijs de Ligt en Donny van de Beek nog bij Oranje meegemaakt. Wat me is opgevallen, is dat ze mentaal stabiel zijn. In het huidige voetbal is dat een belangrijke factor, want je ziet zó veel talenten opstaan. Alleen dan is het ook een kwestie dat je er mentaal klaar voor bent, je door ontwikkelt en goede keuzes maakt in je verdere carrière. Dat zit denk ik wel goed.”