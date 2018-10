Hoekstra somberder over Italië na toelichting

Bron van zorg bij de eurolanden is het beoogde begrotingstekort volgend jaar van 2,4 procent van het bruto binnenlands product. Met de vorige regering had de Europese Commissie 0,8 procent afgesproken. „Dit houdt ons allemaal bezig dus moeten we het erover hebben”, aldus Hoekstra.

Tria heeft zijn collega’s gezegd dat de Italiaanse regering nog over definitieve maatregelen praat. „Veel details zijn nog niet bekend. Ik ben nu echter minder optimistisch”, aldus Hoekstra. Hij wilde niet vertellen wat er achter gesloten deuren precies werd gezegd.

De ontwerpbegroting moet, net als van de andere landen, uiterlijk 15 december bij de Europese Commissie zijn, die er dan over oordeelt. EU-commissaris Pierre Moscovici (financiële zaken): „Italië heeft na Griekenland de hoogste staatsschuld in de EU. Het is ook het enige land dat meer wil uitgeven. Het is gemakkelijk om publieke uitgaven te verhogen, maar iemand moet dat betalen”, aldus de Fransman. „Ik hoop dat de regering eerlijk is tegen haar bevolking.”