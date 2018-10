Nederland stelt miljoen euro beschikbaar voor Sulawesi

De bijdrage is bedoeld voor medische hulp, voedsel, water en noodopvang. Ook gaat er geld naar psychologische eerste hulp verleend om het trauma te verlichten dat de rampen hebben veroorzaakt.

Het bedrag wordt beschikbaar gesteld via het Rode Kruis. De hulpverlening ter plaatse loopt via het Indonesische Rode Kruis. Er is nog geen specifiek verzoek aan Nederland voor het zenden van goederen of andere hulp.

Minister Kaag heeft maandag telefonisch contact gehad met de Indonesische minister van Financiën. Kaag heeft condoleances overgebracht en medeleven betuigd met nabestaanden en andere slachtoffers van het natuurgeweld.