’Stint-verbod is een ramp voor de sector’

„Ik hoop dat het ministerie weet wat het doet”, zegt hij over het besluit om de Stint tot nader order van de openbare weg te verbannen. Dat besluit betekent dat kinderopvangbedrijven vanaf morgenochtend ander vervoer moeten inzetten. „Dit is een kleine ramp voor de sector. Heb je wel eens geprobeerd om met tien kinderen over straat te lopen?”, vraagt hij retorisch.

Veilig Verkeer Nederland vreest dat veel bedrijven in de kinderopvang naar een andere oplossing gaan zoeken, en dus busjes inzetten of taxi’s. „Dat is een zorgelijke ontwikkeling”, zegt een woordvoerster. Al het verkeer zorgde namelijk voor de komst van de elektrische bolderkar voor gevaarlijke situaties rond scholen. „Feit blijft dat de Stint een oplossing was voor een probleem. Daar moet nu wel naar gekeken worden.”

Op hol

Het ministerie van Infrastructuur besluit de Stint langs de kant te zetten na voorlopig onderzoek naar de elektrische bolderkar. Dat onderzoek van de ILT, NFI en politie volgde op het fatale ongeluk in Oss van 20 september. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de kar waar tien kinderen in kunnen, op hol kan slaan en dat het lastig is om hem dan tot stilstand te brengen.

„Ik realiseer me dat het een ingrijpend besluit is in het bijzonder voor kinderdagverblijven. Dat heb ik echt niet zomaar of ondoordacht genomen”, zegt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). „Ik vind het niet verantwoord om ze op de weg te laten als het nota bene gaat om stilvallen dan wel niet meer remmen. Als daar twijfels over zijn, kun je niet anders dan schorsen.”

De minister benadrukt dat er de afgelopen dagen meerdere Stints zijn onderzocht en dat de resultaten niets zeggen over de toedracht van het drama in Oss. Dat roept wel de vraag op: waarom is er een ongeluk nodig om dit type voertuig nu pas onder de loep te nemen? Van Nieuwenhuizen erkent dat er geen regelgeving voor is en legt uit dat voor andere voertuigen zoals tractoren er ook nog geen verplichte apk-controle is. Ze laat weten dat op haar verzoek de RDW gaat kijken of dit in de toekomst anders georganiseerd moet worden.

Onrust

Na het fatale ongeluk in Oss was er al direct onrust rond het gebruik van de Stint. Sommige kinderdagverblijven besloten hem direct te laten staan en vervangend vervoer te regelen, bleek uit een rondgang van deze krant. Andere bedrijven zagen de Stint desondanks als ’minst onveilige vervoersoptie’ en bleven hem gebruiken.

Overigens gebruiken ook andere bedrijven de Stint. Zo moet PostNL de kleine tachtig Stints waarmee de post wordt opgehaald vanaf vandaag vervangen door dieselbusjes of, zeker in milieuzones, bakfietsen. De bezorging van de post komt niet in gevaar. Het bedrijf least de Stints bij de maker uit Bilthoven, aldus een woordvoerster. Stint-directeur Edwin Renzen vreest voor het voortbestaan van zijn bedrijf. „Ik denk dat heel veel bedrijfjes die afhankelijk zijn van de Stint kunnen omvallen door dit besluit”, zegt hij. Renzen noemt de ban ’paniekvoetbal’ en meent dat de conclusies van het onderzoek wankel zijn. Hij vindt bovendien dat Stint geen regels heeft gebroken en weigerde zelf de karren terug te roepen.