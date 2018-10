’In slechtste geval moeten kinderen lopen’

1 / 2 1 / 2 Ⓒ ALDO ALLESSIE

ZOETERMEER - Veel organisaties in de kinderopvang hadden de afgelopen dagen Stints al binnen gehouden in afwachting van onderzoek naar de elektrische bolderkar. Ook hebben veel opvanglocaties zich al voorbereid op een alternatieve manier van vervoer van de kinderen. Maar het zal ook improviseren zijn de komende tijd. „Voor iedereen in branche geldt: veiligheid staat voorop”, aldus de woordvoerder van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), die ruim 900 organisaties vertegenwoordigt. „Bij twijfel moet je kiezen voor veiligheid.”