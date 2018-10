Na krimp weer meer asielopvang nodig

Ⓒ Hollandse Hoogte / Kees van de Veen

DEN HAAG - De afgelopen twee jaar nam het aantal plekken dat nodig was in opvanglocaties voor asielzoekers af, maar daar is de afgelopen drie maanden een kentering in gekomen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft tweeduizend reserveplekken in de huidige asielzoekerscentra in gebruik genomen.