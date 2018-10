Demonstratie Barcelona voor onafhankelijkheid

Isabel Celáa, de woordvoerster van de nieuwe Spaanse regering van de socialist Pedro Sánchez, omschreef de politie-inzet door diens voorganger als een „fout.” Ⓒ EPA

BARCELONA - Catalanen zijn maandagavond in Barcelona massaal de straat opgegaan om te onderstrepen dat het separatisme nog altijd leeft in Catalonië. De politie schatte volgens Spaanse media de opkomst op 180.000 mensen. Op het grootste spandoek was te lezen: „Zelfbeschikking is een mensenrecht.”