Holleeder: getuigen in zaak-Houtman zijn geïnstrueerd

Drie moorden heeft de rechtbank inmiddels met Holleeder besproken. Die op zijn zwager Cor van Hout, op vastgoedhandelaar Willem Endstra, en die op crimineel John Mieremet. Tot nu toe heeft Holleeder alles ontkend.

Over de moord op Kees Houtman deed het gerechtshof in juli 2017 een opmerkelijke uitspraak. In het grote liquidatieproces Passage zei het hof dat vaststaat dat Holleeder de moord op Houtman uitlokte. Maar Holleeder stond in dat proces helemaal niet terecht. De rechtbank deed maandag zijn best om hem gerust te stellen. Het hof mag dat hebben gezegd, de rechtbank is daar op geen enkele manier aan gebonden. Veelzeggend is de conclusie van het hof wel.

Zeven kogels

Houtman werd op 2 november 2005 met zeven of meer kogels geveld toen hij voor de deur van zijn woning in zijn Mercedes zat. Voor de moord zijn in het Passageproces Jesse R. en Peter la Serpe veroordeeld. Jesse R. kreeg levenslang. La Serpe liep over naar het Openbaar Ministerie, en kreeg in ruil voor verklaringen over zijn voormalige criminele kompanen een halvering van zijn straf: acht jaar.

Volgende week zit La Serpe bij de rechtbank om te getuigen in het proces tegen Holleeder. Hij zegt dat Holleeder de opdracht gaf voor de moord. Er moesten meer mensen geliquideerd worden, maar tijdens een ontmoeting op het Gelderlandplein zou Holleeder ,,Osdorp eerst” hebben gezegd. Houtman woonde in Osdorp.

Wapens in de Amstel

Samen met Jesse R. haalde Peter la Serpe een paar weken voor de moord wapens op in Limburg. Een Glock en een soort kalasjnikov. Ze probeerden de wapens uit in een weiland. Meerdere getuigen zeggen dat Holleeder Kees Houtman afperste. Het OM gaat er vanuit dat de liquidatie daaruit voortvloeide. La Serpe kieperde de wapens na de moord in de Amstel. Daar werden ze later, toen hij als kroongetuige overliep naar de kant van het OM, op zijn aanwijzing uitgevist door de politie.

Volgens advocaat Sander Janssen heeft La Serpe meerdere tegenstrijdige verklaringen afgelegd. ,,Passage duurde niet voor niets zo lang.” La Serpe neemt volgende week plaats in de getuigencabine. De schutters werden betaald via Ali Akgün. Die behoorde volgens het OM tot de ,,tussenlaag” die namens de opdrachtgevers werd ingezet als contact met de uitvoerders. Voor de liquidatie van Houtman zou 130.000 euro zijn betaald.

’Ruzie over een pandje’

Ook zus Astrid legde een belastende verklaring af over haar broer. Volgens haar hadden Holleeder en Houtman een conflict over een pand in de Scheldestraat in Amsterdam. Ook de weduwe van Houtman verklaarde dat haar man onder druk werd gezet door Holleeder. Allemaal onzin, vond Holleeder. ,,Natuurlijk beweerde hij dat hij werd afgeperst vanwege een ruzie over een pandje. Hij ging natuurlijk niet vertellen over de drugstransporten waar hij bij betrokken was.” Hij zegt geen idee te hebben wie Houtman heeft vermoord. ,,Maar ik heb er niks mee te maken.”