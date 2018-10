Robin van Persie snijdt gehandicapten af en schenkt daarna een school

Het boek verhaalt over het leven van De Kramer die na een reportage in De Telegraaf over ’de slechtste plek op aarde’ in ruim tien jaar tijd 200.000 kinderen uit diamantmijnen en slachtoffers van de gruwelijke burgeroorlog in Siearre Leone hielp.

Sterrenteam

Van Persie had een keer een ’sterrenteam’ met onder anderen Najib Amhali en Theo Maassen zien voetballen dat het in Rotterdam tegen eenbenige oorlogsinvaliden uit Sierra Leone opnam.

Hij raakte zo onder de indruk van het werk van de particuliere Sunday Foundation dat hij besloot Sander na de wedstrijd te volgen. De Kramer: „Ik reed met al die Afrikanen in een busje na de wedstrijd over de Van Brienenoordbrug naar huis. Iedereen blij, ze hadden DE grote Van Persie gezien! Tot ik na een brug plots zo’n beetje klem werd gereden door een dikke SUV die maar met z’n lichten bleef knipperen.”

Bekijk ook: Kuifje in Afrika

Ik dacht dat m’n laatste uur had geslagen”, aldus De Kramer. Het bleek Robin van Persie die in de Kuip nog even snel een aantal voetbalschoenen bij elkaar had gegrist en ze wilde uitdelen aan de Afrikanen.

Van Persie is erg onder de indruk van Sanders werk. „Ik betaal nu mee aan de school omdat ik zo een heleboel mensen blij kan maken. Dit geeft mij een fantastisch gevoel”.