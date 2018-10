Vlaanderen stuurt ’eerste onbemande boot’ oceaan over

Onderweg zal Mahi wetenschappelijke data verzamelen en via een satelliet versturen. De tocht duurt tussen de tachtig en honderd dagen. Mahi wordt aangedreven door zonne-energie en is vier meter lang. Volgens Vlaanderen is Mahi de eerste boot die autonoom de oversteek waagt.

Het project is een samenwerking van de Vlaamse overheid, universiteiten, de Antwerpse haven en het gemeenschappelijk havenbedrijf North Sea Port (Zeeuwse havens en de haven van Gent).

„Onbemande voertuigen zijn de toekomst en niet langer sciencefiction”, zegt topman Jacques Vandermeiren van de Antwerpse haven.