Uitspraak Rutte over ’onze oorlog’ maakt veel tongen los

Door Mascha de Jong

AMSTERDAM - Premier Rutte maakt met zijn opmerking ’de oorlog in Oekraïne is onze oorlog’ veel los. Algemeen en artistiek directeur Yoeri Albrecht van cultureel centrum De Balie in Amsterdam: „Zowel reëel als moreel klopt het wat Rutte zegt, onze democratie is gebaseerd op waarden en daarvoor moeten wij altijd opkomen.” Wendela de Vries van Stop Wapenhandel: „Maar Rutte zegt eigenlijk niet wat we ermee willen. Die oorlog winnen of het geweld en de doden stoppen; dat zijn twee compleet verschillende dingen?”