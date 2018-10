Geconfisqueerde meloenen naar voedselbank

In april en juli was al vastgesteld dat er herhaaldelijk spullen en etenswaar op straat werden uitgestald zonder dat daar een vergunning voor was. Toen het vrijdag opnieuw mis was, namen controleurs het uitgestalde voedsel in beslag. Omdat ze het zonde vonden om het voedsel weg te gooien, namen ze contact op met de voedselbank.

Bij de controle werkten een groot aantal diensten samen, onder meer de gemeente, de vreemdelingenpolitie, Inspectie SZW en de Belastingdienst. Bij een eerdere controle werden twee werknemers aangetroffen die geen verblijfsvergunning hadden. En ook nu werkte in een van de twee filialen een illegale vreemdeling, meldt de gemeente.