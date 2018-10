Gezinsdrama: ’Dit heeft niemand zien aankomen’

Niets wees vanavond nog op het gezinsdrama dat in de nacht ervoor plaatsvond. Rond 1 uur kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten. Er zou geschoten zijn in een woning. Ter plaatse is snel duidelijk dat het om een heftig en fataal incident gaat. Een man van 50 jaar heeft zijn twintig jaar jongere vrouw en hun vijfjarig dochtertje doodgeschoten. Ook een vrouw van 67, vermoedelijk zijn moeder, overleeft het niet. Tot slot berooft hij zichzelf van het leven.

Urenlang

Forensisch specialisten doen urenlang onderzoek. Het lieflijke straatje wordt meer dan twaalf uur hermetisch afgesloten. Bewoners mogen wel naar hun werk, maar inlichtingen krijgen zij overdag nog niet. Pas later in de middag wordt de straat weer vrijgegeven en kunnen de bewoners hun leed met elkaar delen.

Het was een lastig te peilen gezin, met een achtergrond uit het Midden-Oosten, vertelt de buurvrouw die pal naast het gezin woont, maar niet met haar naam in de krant wil. „Het gezin komt uit Iran of Irak”, laat de vrouw weten. „Het was een heel vriendelijke familie, maar de mensen waren terughoudend. Ik kende ze wel een beetje, maar als je niet echt contact krijgt, is het lastig om je buren te leren kennen. Dan weet je ook niet wat er achter de voordeur allemaal gebeurt. Ze woonden hier bovendien nog niet zo lang.” Meerdere buren bevestigen dat het gezin pas in januari in de Herculesstraat neerstreek.

Net gezin

Diverse bewoners zeggen wel dat er geregeld ruziegeluiden te horen waren. „Maar je weet niet wat er zich precies afspeelt hè”, zegt een andere buurtbewoonster met stellige stem. „Ze kwamen op mij in ieder geval over als een net gezin.”

Het dochtertje staat veel bewoners voor ogen. „Zij was een plaatje”, vertelt de stellige buurtbewoonster. „Een schatje. En ze zat op de oude school van mijn zoon. Daar is het nieuws ook keihard aangekomen.”

Op de Olympiaschool aan de Stadionkade wordt in de klas van het meisje een gedenkhoekje ingericht. De gemeente organiseert een informatieavond.