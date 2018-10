Trump wil ’uitgebreid en snel’ onderzoek naar Kavanaugh

De Republikeinse senator Jeff Flake, die vrijdag in de juridische commissie de aanzet gaf tot een FBI-onderzoek, eiste maandag een „echt en volledig” onderzoek van de federale politie. Hij zei tijdens een congres in Boston dat de naspeuringen niet louter moeten dienen als politieke dekking voor het uitbrengen van een positieve stem op Kavanaugh. Deze is beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn middelbareschooltijd.

Bekijk ook: Trump laat FBI onderzoek doen naar Kavanaugh