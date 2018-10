Migrantenkinderen naar Texaans woestijnkamp

Niet iedereen is blij met het kinderkamp in Tornillo, Texas. Demonstranten staan buiten bij het hek. Ⓒ FOTO AFP

WASHINGTON - De regering Trump blijft met migrantenkinderen in haar maag zitten. Het zijn er inmiddels zoveel dat ze ’s nachts per bussen naar een tentenkamp in de woestijn van Texas worden gebracht. Het gaat dit jaar al om een recordaantal van 13.000 jongeren zonder verblijfsvergunning.