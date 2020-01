Franse brandweer vindt lichaam bejaarde in vrieskast

De brandweer rukte woensdagavond uit nadat brand was uitgebroken in een woning in een afgelegen dorpje in departement Haute-Vienne. Brandweerlieden blusten het vuur en gingen vervolgens met de politie op onderzoek uit. Daarbij ontdekten ze het lichaam van de overleden vrouw.

De politie heeft inmiddels de kleinzoon van de vrouw aangehouden. De dertiger bevond zich bij de woning en legde tegenstrijdige verklaringen af. Uit onderzoek moet blijken hoe zijn grootmoeder is overleden.