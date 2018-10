Onterecht geïnd parkeergeld Tinadag naar goede doel

„Een medewerker is iets te ijverig daar gaan staan om het gebruikelijke parkeertarief te innen. Daar zijn klachten over gekomen, waarna er meteen is gestopt. Het was op gemeenteterrein en daarom zijn we in overleg gegaan met het park om dit op een mooie manier op te lossen”, laat de woordvoerder weten.

Uiteindelijk is besloten om een inschatting te maken van het aantal geparkeerde auto’s en het bedrag aan een goed doel te geven.