Kogelwerende vesten over datum

Staatssecretaris Visser (Defensie) zei vorige week nog in de Tweede Kamer dat de kledingproblemen bij een oefening in ijskoud Noorwegen ’niet voor herhaling vatbaar zijn’. Maar inmiddels blijkt dat het gebrek aan degelijke kleding voor die oefening niet op zichzelf staat.

Fabrikant

Het opvallendste zijn de problemen bij het Korps Commando Troepen. De elitemilitairen lopen met kogelwerende vesten rond waarvan de beschermende binnenkant ruim over de garantiedatum heen is die de fabrikant aanhoudt voor gegarandeerde werking.

Militairen van de Luchtmobiele Brigade moesten begin dit jaar tijdens een oefening een brandende barricade over zonder brandwerend ondergoed. En chauffeurs kregen voor de grote winteroefening Bison Drawsko in Polen (-20 in 2017) geen handschoenen en geen onderjassen.

Defensie stelt over beide casussen dat de veiligheid niet in het geding is geweest.

