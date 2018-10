In zevende hemel met Mars

Mars heeft meteen het lekkerste plekje van het bed ingenomen, snorrend tegen het vrouwtje aan. Grijze Gum, buiten beeld, vindt het goed. Ⓒ Eigen foto

Willemstad - Ze leefde twee maanden tussen hoop en vrees. Maar de naar Curaçao geëmigreerde Sandra Jeunhomme (48) heeft eindelijk weer haar Mars in de armen gesloten. De rode kater ontsnapte begin augustus uit zijn kooi op Schiphol, vlak voordat het vliegtuig naar Willemstad werd ingeladen. Sandra is door het dolle heen. „Toen hij op mijn kussen lag en tegen me aan kroop, werd ik emotioneel.”