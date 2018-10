Grote politieactie: zeven aanhoudingen

De politie-inzet houdt vooral verband met de aanhoudende reeks liquidaties in het criminele milieu, waarbij jonge Marokkanen elkaar naar het leven staan. Ⓒ Thom Schelstraete

NIEUWEGEIN - Bij een grote actie van de nationale politie tegen de Mocro-maffia zijn in Nieuwegein, Utrecht, Tiel en Vianen zeven personen aangehouden. In de omgeving van het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein werden straten afgesloten. Op acht plaatsen zijn huiszoekingen gedaan.