Broer Gülen in Turkije veroordeeld tot 10,5 jaar cel

Staatspersbureau Anadolu schrijft dat Gülen van de rechters in de havenstad Izmir 10,5 jaar celstraf heeft gekregen. Hij zat sinds begin oktober 2016 in voorarrest. Gülen wijst alle beschuldigingen van de hand en vroeg om vrijlating vanwege gezondheidsproblemen.

In de zomer van 2016 had in Turkije een bloedige couppoging plaats. President Tayyip Erdogan houdt de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, die in de Verenigde Staten verblijft, verantwoordelijk voor de poging hem ten val te brengen. De Amerikanen weigeren hem uit te leveren.