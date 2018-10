Medeoprichter Microsoft heeft opnieuw kanker

Allen lijdt aan Non-hodgkinlymfoom, dezelfde ziekte die ook in 2009 bij hem werd geconstateerd. In een korte verklaring laat hij weten dat hij er recent achter is gekomen dat de ziekte is teruggekeerd. ,,Er is veel gebeurd in de geneeskunde sinds ik deze ziekte in 2009 overwon," schrijft Allen, die zegt dat hij en de artsen optimistisch zijn over de behandelingen die hij krijgt.

Allen richtte in 1975 met Bill Gates het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft op. Hij verliet Microsoft in 1983.