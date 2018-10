Mensen worden op trottoirs van de sokken gereden, automobilisten rijden al append over de weg, fietsers rijden met telefoon in de hand en oortjes in... Zij zijn een gevaar voor zichzelf en voor een ander maar wij pikken dit ongeoorloofd en onfatsoendelijk gedrag al jaren. Geen wet of strafmaatregel helpt daartegen. Spreek uw medeburger aan op zijn gedrag, blijf vriendelijk maar doe niet of alles normaal is. Gezag is nodig en dient niet ondermijnd te worden. Het loopt de spuigaten uit. Lang niet alles moet kunnen. Wij leven in een heerlijk land maar het verloedert langzaamaan wel.

Henny Iseger, Breda